В Бресте на бело-красной трубе ТЭЦ рисуют орнамент государственного флага
На бело-красную трубу ТЭЦ в Бресте начали наносить бело-красный орнамент, аналогичный тому, какой можно видеть на государственном флаге.
В «Брестэнерго» не смогли объяснить, зачем на трубу ТЭЦ наносят данный рисунок, будет ли в итоге там изображение флага и не противоречит ли нормам закона новая окраска, пишет newsbel.by. Согласно нормам промышленные трубы, являющиеся аэродромными препятствиями, должны быть обозначены строго определенным образом — красными (или оранжевыми) и белыми горизонтальными полосами.
19:40 23/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение