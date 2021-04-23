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Стало известно, когда потеплеет в Беларуси

Ожидается, что ветер сменит направление на южное. Наконец-то!

Фото: Павел Мартинчик

И все-таки весна возьмет свое: уже на следующей неделе в Беларуси вновь потеплеет, пишет kp.by. Мокрый снег, который обещают в выходные, прекратится, пригреет солнце, однако большого тепла пока, по-прежнему, ждать не приходится.

Итак, температура воздуха начнет постепенно повышаться со среды, 28 апреля. А первые двое суток следующей недели будут еще прохладными - от ноля до плюс 3 градусов ночами, 4-8 тепла днем в среднем по стране. Местами прогнозируют осадки, в том числе - в виде мокрого снега. 

Ну а в среду в некоторых регионах можно ожидать солнечную погоду, осадки должны прекратиться. Теплее всего 28 апреля будет на юге республики, в Брестской и Гомельской областях, - плюс 11-13 градусов днем. В Минске и других регионах - от 7 до 10 градусов в дневные часы. Ночи тоже станут теплее, с четверга ветер должен сменить направление на южное.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней, опубликованном на сайте Белгидромета pogoda.by. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически компьютером, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.
Источник: Павел Мицкевич
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