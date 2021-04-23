В Куропатах задержали Дмитрия Дашкевича

Дмитрий Дашкевич и Анна Шапутько / facebook.com​





Дмитрия Дашкевича, Анну Шапутько, Кирилла Лойко, Артура и Марию из Куропатской стражи", — сообщила она, "Арестовалииз Куропатской стражи", — сообщила она, передает Еврорадио.





Защитники Куропат дежурят возле ресторана "Поедем поедим", построенного в бывшей охранной зоне Куропат.





Можно предположить, что задержание связано с "зачисткой" политических активистов накануне традиционного "Чернобыльского пути", который в этом году власти запретили.