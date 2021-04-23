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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Куропатах задержали Дмитрия Дашкевича

В Куропатах задержали пятерых человек, включая Дмитрия Дашкевича. Об этом в Фейсбуке написала его жена Анастасия.

Дмитрий Дашкевич и Анна Шапутько / facebook.com​

"Арестовали Дмитрия Дашкевича, Анну Шапутько, Кирилла Лойко, Артура и Марию из Куропатской стражи", — сообщила она, передает Еврорадио.

Защитники Куропат дежурят возле ресторана "Поедем поедим", построенного в бывшей охранной зоне Куропат.

Можно предположить, что задержание связано с "зачисткой" политических активистов накануне традиционного "Чернобыльского пути", который в этом году власти запретили.
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