В Куропатах задержали Дмитрия Дашкевича
В Куропатах задержали пятерых человек, включая Дмитрия Дашкевича. Об этом в Фейсбуке написала его жена Анастасия.
Дмитрий Дашкевич и Анна Шапутько / facebook.com
"Арестовали Дмитрия Дашкевича, Анну Шапутько, Кирилла Лойко, Артура и Марию из Куропатской стражи", — сообщила она, передает Еврорадио.
Защитники Куропат дежурят возле ресторана "Поедем поедим", построенного в бывшей охранной зоне Куропат.
Можно предположить, что задержание связано с "зачисткой" политических активистов накануне традиционного "Чернобыльского пути", который в этом году власти запретили.
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19:15 23/04/2021
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