Адам Шпаковский / t.me/viasna96





Пресс-служба МВД также сообщила о задержании пенсионера и назвала его администратором районного чата Уручья. В его квартире, как заявляет ведомство, пишет Еврорадио, нашли и конфисковали 65 тысяч евро и 87 тысяч долларов. При этом пенсия мужчины не превышает 280 рублей, поэтому милиция проверяет его причастность к финансированию протестов.





Как заявляют правозащитники, вероятно, задержанный — это Адам Шпаковский. 21 апреля в его квартиру ворвались милиционеры и в течение шести часов проводили обыск. Поводом стала жалоба соседей, что "он достал всех своим белорусским языком". После задержания мужчину увезли на Окрестина. Семья Шпаковского говорит, что суд дал ему 15 суток ареста.