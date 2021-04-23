Медведи разгуливают по улицам Новополоцка
Медведицу с медвежонком встретил во время вечерней прогулки по городу житель Новополоцка.
Бурые медведи. Иллюстративное фото pixabay.com
Об инциденте пишет ННВ со ссылкой на портал gorod214.by, по информации издания новополочанин заметил медведей около 20 апреля около 20:00 во время вечерней прогулки.
Мужчина рассказал, что он гулял на спортивной площадке возле политехнического колледжа, находящейся на пересечении улиц Слободская и Ктаторова, когда заметил медведей.
Новополочанину не удалось сфотографировать хищников, зашедших в город. Он постарался как можно быстрее и осторожнее уйти с того места.
Новополоцк, медведи
18:02 23/04/2021
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