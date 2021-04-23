Неразделенная любовь? Подросток после разговора с девушкой поджег себя
В Лунинецком районе подросток совершил самоподжог
ЧП произошло в агрогородке Полесский Лунинецкого района. По предварительной информации, подросток 2003 года рождения разговаривал с девушкой по телефону в заброшеном строении.
В какой-то момент он облил себя неизвестной жидкостью и поджег. К счастью, это заметили проживающие напротив люди. Они потушили горящую одежду и вызвали медиков.
Парня госпитализировали с термическими ожогами, сообщает МЧС.
17:53 23/04/2021
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