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Неразделенная любовь? Подросток после разговора с девушкой поджег себя

В Лунинецком районе подросток совершил самоподжог


ЧП произошло в агрогородке Полесский Лунинецкого района. По предварительной информации, подросток 2003 года рождения разговаривал с девушкой по телефону в заброшеном строении. 

В какой-то момент он облил себя неизвестной жидкостью и поджег. К счастью, это заметили проживающие напротив люди. Они потушили горящую одежду и вызвали медиков.

Парня госпитализировали с термическими ожогами, сообщает МЧС.
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