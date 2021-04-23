Долг Карпенковой за коммуналку по состоянию на март 2021 года составлял 10 055 рублей.





Еврорадио нашло этому подтверждение. Через месяц журналисты решили проверить, что же произошло с долгом. Оказалось, что счёт по-прежнему не оплачен. За месяц он вырос на 274 рубля и составляет теперь 10 329 рублей.













В прошлый раз также удалось узнать, что у жильца того же дома по имени Максим Николаевич Мирный по коммуналке был долг в 1106 рублей. Однако этот долг с тех пор оказался погашен. Теперь система предъявляет к оплате 100 рублей — нормальную сумму для большой квартиры в отопительный сезон.