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А где же судебные исполнители? Долг семьи Карпенковых за коммуналку вырос до 10 329 рублей

В прошлом месяце в одном из телеграм-каналов появилась квитанция на оплату коммунальных расходов, выписанная на имя Ирины Карпенковой — так же зовут жену экс-начальника ГУБОПиК, а теперь замминистра внутренних дел Николая Карпенкова.

Долг Карпенковой за коммуналку по состоянию на март 2021 года составлял 10 055 рублей.

Еврорадио нашло этому подтверждение. Через месяц журналисты решили проверить, что же произошло с долгом. Оказалось, что счёт по-прежнему не оплачен. За месяц он вырос на 274 рубля и составляет теперь 10 329 рублей.



В прошлый раз также удалось узнать, что у жильца того же дома по имени Максим Николаевич Мирный по коммуналке был долг в 1106 рублей. Однако этот долг с тех пор оказался погашен. Теперь система предъявляет к оплате 100 рублей — нормальную сумму для большой квартиры в отопительный сезон.
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