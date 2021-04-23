В Гродно магазин сувениров "Адметнасць" обязывают дать объяснения по поводу продажи бело-красно-белой символики.





Так управление торговли и услуг местного горисполкома отреагировало на жалобу жителя деревни Бигосово Верхнедвинского района Витебской области А. Ковалёва. Он интересуется, почему в магазине продаются "оккупационная бело-красно-белая символика" и "пронацистско-протестные бело-красно-белые флаги".





Ольга Веремеенко, владелица магазина. "Это очень тяжёлое обвинение. Это даже можно считать разжиганием вражды. Это ничем не подкреплено, это только мнение этого человека. Нигде это не запрещено. На всё то, что мы продаём, есть документы", — рассказывает Еврорадио владелица магазина.





Горисполком просит владельцев магазина предоставить письменные объяснения "с приложением документов".





"Я не понимаю, каких документов? Я не вижу ни одного вопроса, на который нужно ответить, ни от исполкома, ни от этого человека, — продолжает Веремеенко. — Будем что-то думать. Может, уточним у сотрудниц отдела торговли, что от нас хотят".





Предпринимательница добавляет, что не знает заявителя жалобы, и утверждает, что за все два с половиной года работы у неё не было ни одного скандала с покупателями. То есть А. Ковалёв, скорее всего, зашёл в магазин, увидел БЧБ-символику и, ничего не сказав, отправил жалобу в исполком.





Кто это делает?

Оказывается, Александр Ковалёв — серийный автор жалоб на БЧБ-символику. Да, есть и такие! За последнее время он написал пять различных жалоб на бело-красно-белую символику, причём среди них есть жалоба на болельщиков московского "Спартака". Много обращений посвящены смыслу и происхождению лозунга "Жыве Беларусь!".





Но это не всё. Александр Ковалёв — автор петиции на change.org с просьбой провести импичмент Александру Лукашенко и установить в Беларуси парламентскую республику.





Также он составил электронное обращение в Палату представителей об отмене техосмотра.





А в своём блоге он пишет: "Сегодня можем сколько угодно обвинять друг друга — милиция граждан, граждане милицию, тем более стравливание — это путь в никуда. Выход только один — перевод всех без исключения на законные рельсы, и последняя легитимная Конституция у нас образца 1994 года. И президентский срок Лукашенко давным-давно вышел за рамки Закона, и его Указы давно вне Закона".





Что заставляет Ковалёва писать все эти жалобы и обращения? "Люди путают понятия власть и Родина, и кроме вопросов к властям не меньше вопросов к БЧБ-деятелям", — отвечает он Еврорадио.





Журналисты спросили, как житель Бигосово оказался в гродненском магазине "Адметнасць", на который написал свою последнюю жалобу. И был ли он там вообще? Ковалёв сказал, что живёт в Минске, но от прямого ответа ушёл: сбросил ссылку на свой блог с припиской "странные вопросы, если говорите, что читали мой блог".





Владелица "Адметнасці" Ольга Веремеенко не исключает, что подаст на Ковалёва в суд за голословные обвинения. Но пока она не уверена, что будет это делать: "Глядя на последние суды в нашей стране, сложно на что-то надеяться".