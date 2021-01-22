Вынесен еще один приговор за "оскорбление" Лукашенко

судья Максим Трусевич. Гособвинитель - прокурор Анна Лапенок. Как передает spring96.org , дело рассматривалГособвинитель -





До суда женщина находилась под подпиской о невыезде. Ранее она принимала участие в массовом мероприятии 23 января и была задержана на трое суток.





Согласно материалам дела Ольга Насыр в одном из Telegram-каналов разместила в отношении Лукашенко сообщения с использованием ненормативной лексики. Эта информация стала доступна неограниченному кругу пользователей сети Интернет. Среди прочего назвала его "усатым тараканом".





После изучения материалов дела в прокуратуре Первомайского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией сделанного по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь.





Ольга разведена, имеет ребенка 9 лет. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.





Вину признала полностью, в совершенном раскаивается, говорит, что нужно было придержать эмоции.





В свободное время писала в телеграм-чатах. После прочитанных новостей не могла сдержать себя. В сентябре писала в группе Минск 97, задержали 22.01.2021 г.





Гособвинитель на предыдущем заседании запросил для Ольги ограничение свободы сроком на один год без направления в исправительное учреждение открытого типа.





Судья Максим Трусевич вынес приговор такой, который и запросил прокурор - один год "домашней химии".