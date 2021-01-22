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Вынесен еще один приговор за "оскорбление" Лукашенко

В суде Первомайского района Минска 23 апреля вынесен приговор по уголовному делу, заведенному на 30-летнюю Ольгу Насыр. Ее обвиняют в "публичном оскорблении президента Республики Беларусь" (часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса).

Как передает spring96.org, дело рассматривал судья Максим Трусевич. Гособвинитель - прокурор Анна Лапенок.

До суда женщина находилась под подпиской о невыезде. Ранее она принимала участие в массовом мероприятии 23 января и была задержана на трое суток.

Согласно материалам дела Ольга Насыр в одном из Telegram-каналов разместила в отношении Лукашенко сообщения с использованием ненормативной лексики. Эта информация стала доступна неограниченному кругу пользователей сети Интернет. Среди прочего назвала его "усатым тараканом".

После изучения материалов дела в прокуратуре Первомайского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией сделанного по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Ольга разведена, имеет ребенка 9 лет. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Вину признала полностью, в совершенном раскаивается, говорит, что нужно было придержать эмоции.

В свободное время писала в телеграм-чатах. После прочитанных новостей не могла сдержать себя. В сентябре писала в группе Минск 97, задержали 22.01.2021 г.

Гособвинитель на предыдущем заседании запросил для Ольги ограничение свободы сроком на один год без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Судья Максим Трусевич вынес приговор такой, который и запросил прокурор - один год "домашней химии".
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