Следственный комитет утверждает, что 53-летний мужчина признался в содеянном.





Первое происшествие в Боровлянах произошло в ночь с 13 на 14 апреля, когда были подожжены два киоска "Табакерка". Через несколько дней там же произошел очередной поджог. Уголовное дело завели по статье "Хулиганство" (ч. 1 ст. 339 УК).





На подозреваемого вышли в результате "оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий". Мужчина работает в одной из больниц Минска, ранее он к ответственности не привлекался. С врачом работают следователи, у него дома прошел обыск.





Тем временем в Бобруйске проходит процесс над группой протестующих, которые, в частности, обвиняются в поджоге в городе "Табакерки".





Почему в разных городах и селах с прошлого года поджигают и расрисовывают "Табакерки"? Сеть принадлежит бизнесмену Алексею Олексину, известному своими связями с властью. Поэтому таким образом выражается протест.