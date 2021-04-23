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В Беларуси волна ложных сообщений о минировании. Милиция угрожает уголовными делами с 14 лет

За неполный апрель зафиксировано более 80 сообщений о "минировании"

В Беларуси резко увеличилось количество ложных сообщений о минировании. Если в марте таких сообщений было 72, то за неполный апрель – уже 80. Минируют в основном школы. 

В МВД говорят, что заметили почерк сватеров-геймеров. Для них характерна веерная рассылка. Сватеры-геймеры развлекаются тем, что направляют экстренные службы по лжевызовам с аккаунтов соперников по сетевой игре.

На днях оперативники вышли на подростка, от имени которого пришел целый ряд сообщений о заминировании школ. По словам мальчика, это сделали от его имени геймеры-иностранцы.

- Они оставляли ссылку на мой аккаунт Вконтакте и указывали мое имя и фамилию, - рассказал подросток.

Виртуальные «друзья», по словам мальчика, после возникшего конфликта угрожали отправить в МВД сообщение, что он удерживает в своем доме заложников.

Сам подросток состоит в группах, где геймеры из Беларуси и других стран обсуждают сватинг. Сейчас милиция проверяет, действительно ли от имени подростка действовали другие люди, или он сам причастен к веерной рассылке ложных сообщений об опасности.

- Все, кого уличат в сватинге, будут отвечать по статье 340 Уголовного Кодекса, ответственность за которую наступает с 14 лет. Если сватер не достиг этого возраста, ущерб возместят его родители, - предупредили в МВД.
Источник: kp.by
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