В Беларуси резко увеличилось количество ложных сообщений о минировании. Если в марте таких сообщений было 72, то за неполный апрель – уже 80. Минируют в основном школы.





В МВД говорят, что заметили почерк сватеров-геймеров. Для них характерна веерная рассылка. Сватеры-геймеры развлекаются тем, что направляют экстренные службы по лжевызовам с аккаунтов соперников по сетевой игре.





На днях оперативники вышли на подростка, от имени которого пришел целый ряд сообщений о заминировании школ. По словам мальчика, это сделали от его имени геймеры-иностранцы.





- Они оставляли ссылку на мой аккаунт Вконтакте и указывали мое имя и фамилию, - рассказал подросток.





Виртуальные «друзья», по словам мальчика, после возникшего конфликта угрожали отправить в МВД сообщение, что он удерживает в своем доме заложников.





Сам подросток состоит в группах, где геймеры из Беларуси и других стран обсуждают сватинг. Сейчас милиция проверяет, действительно ли от имени подростка действовали другие люди, или он сам причастен к веерной рассылке ложных сообщений об опасности.





- Все, кого уличат в сватинге, будут отвечать по статье 340 Уголовного Кодекса, ответственность за которую наступает с 14 лет. Если сватер не достиг этого возраста, ущерб возместят его родители, - предупредили в МВД.







