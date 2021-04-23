Шок! Машина раздавила парня, когда он ее пытался починить

Машина нуждалась в ремонте, и мужчина решил провести работы собственными силами.





Подъемника у него не было, и тогда пинчанин поднял машину на домкрате, подложил под заднюю часть доски и колодки, после чего полез под авто.





Однако где-то мужчина просчитался, и деревянные опоры оказались крайне неустойчивыми, из-за чего машина рухнула и придавила собой водителя.





От полученных травм пинчанин погиб на месте.