Санслужба разрешила пить воду в пострадавших от прорыва трубопровода районах Минска
В ходе проведения лабораторных исследований питьевой воды в Заводском, Ленинском и Октябрьском районах Минска наблюдается стабилизация качества воды по исследуемым органолептическим и химическим показателям
Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально»
Утверждается, что по микробиологическим показателям результаты исследуемых проб также соответствуют показателям безопасности, установленных гигиеническим нормативом.
Санитарно-эпидемиологическая служба Минска заключает, что такую воду пить можно.
10:04 23/04/2021
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