Организаторами мероприятия выступили Соединённые Штаты Америки, сообщают информационные агентства. Подробности - на сайте belnovosti.by





Участие в климатическом саммите принимают государственные лидеры 40 стран, включая президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.





Встреча проходит в онлайн-формате. Ожидается, что мероприятие будет продолжаться два дня.

Какие вопросы обсуждаются

Отмечается, что избранный в прошлом году американский лидер планировал организовать мероприятие в начале своего президентского срока.





Целью Джо Байдена было обеспечение сотрудничества между странами мира в вопросе борьбы с климатическими изменениями.





Государственные лидеры могут объединить усилия для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу.





Подобное решение позволит остановить процесс глобального потепления.





Планируется обсудить и финансовую сторону вопроса, ведь для его решения нужна мобилизация финансирования.





Для каждого политика, принимающего участие в саммите, будет выделено время для выступления.





Президенты и главы правительств расскажут, какие проблемы появились в представляемых ими странах в результате изменений климата.

Выступление Билла Гейтса

Как сообщают зарубежные СМИ, 23 апреля участие в мероприятии должен принять американский предприниматель и миллиардер Билл Гейтс.





Основатель корпорации Microsoft расскажет о развитии «зелёных» технологий.





Также не исключено, что ещё одним участником саммита станет бизнесмен, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.