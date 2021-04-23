Стартовал климатический саммит с участием 40 стран: какие вопросы обсуждаются
В четверг, 22 апреля, стартовал саммит по вопросам климата. Дата выбрана неслучайно, ведь именно вчера отмечался международный День Земли.
Фото: Pixabay
Организаторами мероприятия выступили Соединённые Штаты Америки, сообщают информационные агентства. Подробности - на сайте belnovosti.by
Участие в климатическом саммите принимают государственные лидеры 40 стран, включая президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
Встреча проходит в онлайн-формате. Ожидается, что мероприятие будет продолжаться два дня.
Какие вопросы обсуждаются
Отмечается, что избранный в прошлом году американский лидер планировал организовать мероприятие в начале своего президентского срока.
Целью Джо Байдена было обеспечение сотрудничества между странами мира в вопросе борьбы с климатическими изменениями.
Государственные лидеры могут объединить усилия для снижения уровня вредных выбросов в атмосферу.
Подобное решение позволит остановить процесс глобального потепления.
Планируется обсудить и финансовую сторону вопроса, ведь для его решения нужна мобилизация финансирования.
Для каждого политика, принимающего участие в саммите, будет выделено время для выступления.
Президенты и главы правительств расскажут, какие проблемы появились в представляемых ими странах в результате изменений климата.
Выступление Билла Гейтса
Как сообщают зарубежные СМИ, 23 апреля участие в мероприятии должен принять американский предприниматель и миллиардер Билл Гейтс.
Основатель корпорации Microsoft расскажет о развитии «зелёных» технологий.
Также не исключено, что ещё одним участником саммита станет бизнесмен, медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
09:42 23/04/2021
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