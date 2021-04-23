Где можно набрать чистой воды сейчас
В районы, на водоснабжение которых повлияла крупная авария на водоводе на ул. Уборевича, снова направлены автоцистерны с питьевой водой.
Как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», на данный момент места расположения автоцистерн следующие: ул. Горовца, 34, ул. Козыревская, 15, ул. Аэродромная, 5, ул. Чкалова, 16, ул. Асаналиева, 9, ул. Ташкентская, 8, ул. Воронянского, 40, ул. Кабушкина, 45, ул. Прушинских, 70, ул. Надеждинская, 17, ул. Денисовская, 43.
По мере необходимости бочки направляют в другие точки, также транспорт периодически уезжает из мест дислокации на дозаправку.
09:03 23/04/2021
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