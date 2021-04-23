В Средиземном море погибли 130 нелегальных мигрантов

В международных водах Средиземного моря у берегов Ливии перевернулись три лодки с примерно 130 нелегальными мигрантами на борту. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила неправительственная организация SOS Mediterranee, пишет telegraf.by





Она получила сообщение о трех судах, терпящих бедствие у берегов Ливии. На поиски отправились принадлежащее SOS Mediterrane судно Ocean Viking и три торговых корабля. Однако их работу осложнили плохие погодные условия и высота волн до шести метров.





«С тех пор, как мы прибыли сегодня на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя мы могли видеть не менее десяти тел в районе места крушения», — уточняется в сообщении.





Вскоре после этого самолет Агентства ЕС по контролю границ «Фронтекс» обнаружил рядом с местом инцидента фрагменты резиновой лодки.





Согласно данным Национального комитета по правам человека Ливии, в 2020 году у побережья был спасен и доставлен на территорию страны 11 891 нелегальный мигрант, более 300 человек погибли. При этом не исключается, что реальное число жертв среди беженцев может быть значительно выше ввиду невозможности учесть всех лиц, незаконно направлявшихся из Ливии в Европу.





Ранее у побережья Туниса произошло кораблекрушение, в котором погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок.





В Йемене при пожаре в центре содержания мигрантов погибло 60 человек.



