Коллективный иммунитет не панацея? Что дальше будет с COVID

Рассказы о коллективном иммунитете от коронавируса мы слышим с самого начала пандемии. Был даже пример Швеции, которая сначала заявляла, что пойдет по пути именно достижения коллективного иммунитета и отказывалась от жестких карантинных ограничений. В итоге, правда, от такой идеи в Швеции отказались.





В США уже более половины взрослых граждан получили хотя бы одну дозу вакцины, а многие другие имеют иммунитет, недавно переболев, но эксперты в области здравоохранения все равно отходят от идеи возможности достижения некоторого магического числа иммунизированных, пишет USA Today.

Просто делаем прививки

«Вместо того, чтобы концентрироваться на неуловимых цифрах, давайте сделаем прививки как можно большему количеству людей», — заявил ведущий национальный врач-инфекционист США доктор Энтони Фаучи.





Учитывая, что четверть американцев заявляют о нежелании вакцинироваться, коллективный иммунитет — это просто недостижимая цель.





«Теоретически это возможно, но мы, как общество, отвергли это, — поясняет доктор Грегори Поланд, директор исследовательской группы по вакцинам в клинике Мэйо. — Единственное, о чем мы можем говорить, это контроль».





Изначально должностные лица нацеливались на защиту того рода, какую обеспечивает прививка от кори, но теперь он сосредоточены на сдерживании, аналогичном сдерживанию гриппа: они признают, что вспышки будут регулярными, но надеются максимально ограничить их. Люди могут прожить всю свою жизнь, не беспокоясь о том, что заболеют корью, благодаря вакцине с длительной эффективностью, которую получают более 90% детей. Хотя при снижении показателей вакцинации возникают небольшие очаги инфекции, даже люди, которые не могут пройти вакцинацию или имеют ослабленный иммунитет, остаются в основном защищенными.





В случае с COVID-19, когда вакцины эффективны, но их действие недолговечно, нежелание вакцинироваться делает такую широкую защиту маловероятной. Это означает, что люди, которые не могут вакцинироваться, или чья иммунная система ослаблена лекарствами или болезнью, останутся уязвимыми. Вероятно, всегда будет достаточно невакцинированных людей, чтобы позволить Covid-19 распространяться, как только он попадет в сообщество. И даже вакцинированные люди не будут защищены на 100% перед лицом такой заразной болезни.

Антипрививочники

Прошлым летом ВОЗ определила пороговые значения комбинированной инфекции и вакцинации, необходимые для разрыва цепи передачи, на уровне от 60% до 70%.





С появлением высоко инфекционных вариантов некоторые довели его до 90%. Однако нежелание некоторых людей пройти вакцинацию, вероятно, сделало это число недосягаемым практически в любой стране.





В США вопрос вакцинации стал политическим. Около 79% людей, называющих себя демократами, заявляют, что прошли вакцинацию или намерены сделать это в ближайшее время, по сравнению с 46% республиканцев. Согласно опросу Kaiser Family Foundation, примерно 3 из 10 республиканцев говорят, что точно не будут делать прививку. Это означает, что Америка может в конечном итоге выглядеть как лоскутное одеяло, где есть районы с низким уровнем заражения Covid-19 и другие, где вирус продолжает процветать.





В районах с низким уровнем вакцинации Covid-19 будет вести себя так же, как и сегодня. «Невакцинированные люди будут подвергаться такому же высокому риску заражения, как и ранее», — считает Уильям Хэнедж, эпидемиолог из Гарвардской школы общественного здравоохранения Чана.





Опасности заражения COVID-19 значительны. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, среди непривитых людей с положительным результатом теста на COVID-19 около 20% окажутся в тяжелом состоянии, 5% попадут в реанимацию и от 1% до 2% умрут.





Невакцинированные останутся восприимчивыми к инфекции. Как и люди, которые уже уязвимы — те, кто старше 65 лет, имеют ослабленный иммунитет или другие проблемы со здоровьем. Даже если они вакцинированы, чтобы оставаться в безопасности, им придется бесконечно соблюдать меры предосторожности, такие как ношение масок и социальное дистанцирование, иначе возникнет риск серьезного заболевания.





Из-за этого эксперты по общественному здравоохранению и инфекционным заболеваниям все чаще говорят, что коллективный иммунитет не должен быть в центре внимания. Сама по себе широкая вакцинация может превратить COVID-19 из убийцы в нечто гораздо более мягкое, по крайней мере, для людей, прошедших вакцинацию.





Израиль, который на сегодняшний день имеет самый высокий уровень вакцинации в мире — 62%, позволяет сделать предварительный прогноз о том, что может произойти. «Как только уровень вакцинации достигнет 50%, количество случаев заболевания и смерти начнет резко сокращаться», — сообщает Кристина Рамирес, профессор биостатистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.





Данные из Израиля показывают, что вакцинированные не только гораздо реже серьезно заболевают или умирают, но и в том случае, если они заражаются Covid-19, то почти всегда в легкой форме.





Для многих людей COVID-19 может стать фоновым заболеванием, таким как грипп, нарастающим зимой и ослабляющим летом, требующим вакцинации раз в год или в два года. Вполне возможно, что через несколько лет у иммунизированных людей может возникнуть насморк, и на самом деле это будет SARS-CoV-2, но они никогда не узнают об этом.



