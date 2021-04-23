



По словам режиссера, он подал заявку на ММКФ «ради хохмы» и удивился, что его фильм включили в программу короткометражных фильмов. Но 21 апреля с ним связался представитель фестиваля, занимавшийся отбором российских короткометражек. Он заявил, что администрация ММКФ без объяснения причин сняла картину Галкина с программы.





Сюжет «Фанатов» рассказывает про двух футбольных болельщиков, которые нападают на геев и при этом состоят в отношениях друг с другом. Картина основана на реальной истории двух фанатов «Спартака» и ЦСКА, которых в 2018 году приговорили к 15 и 17 годам колонии за убийство. Один из обвиняемых заявил, что состоял с другим в интимных отношениях.





«Я не знаю, что администрацию кинофестиваля больше напрягло. Там еще такой фон: в фильме фоном присутствует телепропаганда, по телевизору показывают то про войну на Донбассе, то про гей-парады», — сказал Галкин «Открытым медиа».





Показ «Фанатов» должен был пройти вечером 23 апреля в Центральном доме кино в Москве. В расписании на сайте ММКФ фильм еще значится, но в программе показов на сайте Союза кинематографистов (к нему относится Центральный дом кино) картины нет.





«Сноб» попытался связаться с пресс-службой кинонофестиваля. Сначала там пообещали уточнить информацию, а затем перестали отвечать на звонки.



