В Минске был переполох из-за чемодана фокусника
В Минске был переполох из-за "возгорания" чемодана.
Тот самый чемодан / twitter.com/112MINSK
Как сообщает в Twitter пресс-служба столичных спасателей, происшествие случилось в четверг в квартире многоэтажки по проспекту Независимости. На место приехали несколько машин МЧС, милиция и скорая помощь, передает Еврорадио.
Выяснилось, что в чемодане, который принадлежит... фокуснику, была колба с разбившимся реагентом. В результате произошла химическая реакция с выделением дыма. А его ошибочно посчитали дымом от пожара.
Фото: tut.by
21:50 22/04/2021
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