+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Минске был переполох из-за чемодана фокусника

В Минске был переполох из-за "возгорания" чемодана.

Тот самый чемодан / twitter.com/112MINSK​

Как сообщает в Twitter пресс-служба столичных спасателей, происшествие случилось в четверг в квартире многоэтажки по проспекту Независимости. На место приехали несколько машин МЧС, милиция и скорая помощь, передает Еврорадио.

Выяснилось, что в чемодане, который принадлежит... фокуснику, была колба с разбившимся реагентом. В результате произошла химическая реакция с выделением дыма. А его ошибочно посчитали дымом от пожара.

Фото: tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]