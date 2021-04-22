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НАН к августу разработает прототип белорусской вакцины от COVIDПресс-служба АФК "Система"

Сейчас сотрудники академии также работают над созданием препаратов, предназначенных для людей, уже заболевших коронавирусом.

Пресс-служба АФК "Система"

Ученые Национальной академии наук уже к концу августа текущего года планируют создать прототип отечественной вакцины от коронавируса, заявил в четверг председатель президиума НАН Владимир Гусаков, пишет Sputnik.

"Мы сейчас активно работаем над вакциной против коронавирусной инфекции. И к концу августа уже сможем доложить о разработке прототипа белорусской вакцины", – цитирует его слова БелТА.

По его словам, сейчас сотрудники академии также работают над созданием препаратов, предназначенных для людей, уже заболевших коронавирусом – чтобы они легче переносили заболевание.

Кроме того, совместная группа специалистов академии наук и Минздрава проводит изыскания для создания лекарства, нейтрализующего коронавирусную инфекцию.

Вакцинация от коронавируса в Беларуси
В Беларуси массовая вакцинация от коронавируса стартовала 8 апреля. До этого вакцину от коронавируса получали группы профессионального риска – врачи, учителя, соцработники. Всеобщая вакцинация медработников в республике началась 19 января.

Теперь прививки делают и тем, кто заранее записывался в лист ожидания вакцины. Доступны два препарата: китайский "Синофарм" и российский "Спутник V".

В апреле в оборот должна поступить вакцина "Спутник V", произведенная на предприятии "Белмедпрепараты" по российским технологиям. К ее промышленному изготовлению в Беларуси приступили 25 марта. Планируется выпускать до 500 тысяч доз ежемесячно.

Параллельно идет разработка белорусской вакцины. 1 апреля президент Александр Лукашенко подписал распоряжение по разработке белорусского препарата от коронавируса.

Согласно планам, на 2021 год заложено выполнение научно-исследовательских работ по созданию прототипа отечественного препарата, на 2022-2023 годы – проведение доклинических и клинических испытаний.
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