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График работы всех учреждений здравоохранения Беларуси в выходные и праздничные дни в мае 2021 года обнародовали в Минздраве.





Отметим, пишет kp.by, что в мае много праздников, однако в этом году почти все праздничные дни выпадают на выходные. В отличие от России или Украины, в Беларуси сильно продлевать праздники не будут.









Больницы будут работать во время майских праздников и выходных по графикам праздничных и выходных дней.





1 мая — по графику работы в праздничный день;





2 мая — по графику выходного дня;





8 мая — по графику работы в субботний день;





9 мая — по графику работы в праздничный день;





10 мая — по графику рабочего дня;





11 мая — по графику работы в праздничный день;





15 мая — по графику работы в субботний день.





Тем временем поликлиники, организации переливания крови, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки и организации медицинской техники будут работать 15 мая по графику рабочего дня.





1 мая — по графику работы в праздничный день;





2 мая — по графику выходного дня;





8 мая — по графику работы в субботний день;





9 мая — по графику работы в праздничный день;









10 мая — по графику работы в субботний день;





11 мая — по графику работы в праздничный день;





15 мая — по графику рабочего дня.





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