В Минске в ДТП с участием автомобиля и троллейбуса пострадали 7 человек
В столичной Госавтоинспекции (ГАИ) сообщили об аварии, которая произошла в среду вечером , 21 апреля, на улице Кнорина. Как рассказали в ГАИ, среди пострадавших ребенок.
Знак ДТП (фото носит иллюстративный характер)
Предварительно установлено, что примерно в 21:15 водитель автомобиля Opel ехал по улице Севастопольской, пишет belnaviny.by. На пересечении с улицей Кнорина он проигнорировал знак «Движение без остановки запрещено», не уступил дорогу троллейбусу, в результате чего произошло столкновение.
От удара водитель троллейбуса потеряла контроль над управлением, въехала в светофор, а после — в остановку общественного транспорта и бетонное ограждение.
В ДТП травмы получили ребенок и 3 взрослых пассажира троллейбуса, а также 2 пассажира легкового автомобиля и его водитель. Все они доставлены в медучреждение.
20:31 22/04/2021
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