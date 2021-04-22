Знак ДТП (фото носит иллюстративный характер)





Предварительно установлено, что примерно в 21:15 водитель автомобиля Opel ехал по улице Севастопольской, пишет belnaviny.by. На пересечении с улицей Кнорина он проигнорировал знак «Движение без остановки запрещено», не уступил дорогу троллейбусу, в результате чего произошло столкновение.





От удара водитель троллейбуса потеряла контроль над управлением, въехала в светофор, а после — в остановку общественного транспорта и бетонное ограждение.





В ДТП травмы получили ребенок и 3 взрослых пассажира троллейбуса, а также 2 пассажира легкового автомобиля и его водитель. Все они доставлены в медучреждение.







