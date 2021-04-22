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В Минске в ДТП с участием автомобиля и троллейбуса пострадали 7 человек

В столичной Госавтоинспекции (ГАИ) сообщили об аварии, которая произошла в среду вечером , 21 апреля, на улице Кнорина. Как рассказали в ГАИ, среди пострадавших ребенок.

Знак ДТП (фото носит иллюстративный характер) 

Предварительно установлено, что примерно в 21:15 водитель автомобиля Opel ехал по улице Севастопольской, пишет belnaviny.by. На пересечении с улицей Кнорина он проигнорировал знак «Движение без остановки запрещено», не уступил дорогу троллейбусу, в результате чего произошло столкновение. 

От удара водитель троллейбуса потеряла контроль над управлением, въехала в светофор, а после — в остановку общественного транспорта и бетонное ограждение. 

В ДТП травмы получили ребенок и 3 взрослых пассажира троллейбуса, а также 2 пассажира легкового автомобиля и его водитель. Все они доставлены в медучреждение.
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