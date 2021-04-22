Около миллиона беларусов живут на загрязненных радиацией территориях

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Как рассказал заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси Петр Николаенко, сегодня в зонах радиоактивного загрязнения находятся 2 022 населенных пункта, в которых проживают 998 тысяч человек.





Он отметил, что основным инструментом для преодоления последствий техногенной катастрофы являются государственные программы. Общий объем их финансирования с 1990 по 2020 годы составил в эквиваленте около 19,2 млрд долларов.





– Наша республика больше всего пострадала от катастрофы на ЧАЭС: 23% ее территории было загрязнено радиоактивными элементами, тогда как в Украине – 7%, на европейской части России – 1,5%, – акцентировал внимание Петр Николаенко. – В Беларуси в зоне заражения оказались 3 678 населенных пунктов, в которых проживало свыше 2,2 человек. Более 470 поселков и деревень прекратили свое существование. За все время ликвидации последствий аварии переселили 138 тысяч местных жителей, еще 200 тысяч выехали самостоятельно. Примерно 75% от этого количества покинули Гомельскую область. Катастрофа оказала негативное воздействие на лесное и сельское хозяйства. 265 тыс. гектаров земли исключили из оборота, а четверть лесного фонда и 340 промышленных предприятий оказались на загрязненной радионуклидами территории.





Сегодня к наиболее пострадавшим относится 21 район из 49 загрязненных. Площадь загрязнения цезием уменьшилась в 1,8 раза и на 2021 год составила 25,49 тыс. квадратных километров (46,615 тыс. после аварии).















