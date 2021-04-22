В Беларуси существенно похолодает

В Беларуси существенно похолодает. Уже в пятницу станет на 5-8 градусов холоднее, говорят синоптики. Ночью ожидается от 0 до +6 градусов (в Минске — 2-4 тепла), днем — от +6 до +12 (в столице — от +7 до +9 градусов). В дневные часы почти по всей стране возможны дожди и мокрый снег, местами — грозы.