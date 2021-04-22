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Сигналят — уступи? «Скорую помощь» в Борисове такси не пропустило на срочный вызов

Водитель «скорой» рассказал историю, которая с ним случилась впервые за два года.


Дорожные ситуации бывают разными. Однако любой уважающий себя водитель знает, что жизнь человека порой зависит не только от знаний правил дорожного движения, но и от того, как быстро ты можешь уступить дорогу «скорой помощи», спешащей на вызов. К сожалению, не все водители знают ПДД и принципы взаимоуважения и выручки.

К EX-PRESS.BY обратился водитель «скорой помощи» и рассказал историю, случившуюся с ним впервые за два года:

— 19 апреля мы ехали в Кищину Слободу на срочный вызов. Для таких выездов норматив 20 минут, а ехать более 25 километров. Потому мы с бригадой спешили. По предварительной информации, человек получил серьезную травму.

По словам водителя, после перекрестка улиц III интернационала и Дзержинского перед ними начал движение автомобиль такси. «Скорая помощь» имеет право превысить допустимую скорость в случае срочного вызова. Водителю дали сигнал сирены.

— Обычно в этом случае все принимают вправо, и мы можем спокойно обогнать. Тут ситуация сложилась иначе. Таксист специально стал нас подрезать и не пропускать, притормаживать и вилять. Даже просьбы уступить дорогу не помогали. В итоге «водитель» не позволял нам проехать практически до самых Приборов, — рассказал водитель «скорой».

Бригада медиков, возмущенная действиями водителя, успела сфотографировать номера машины.

— Что в голове у такого человека? Одному Богу известно. Возможно, громко слушал музыку, но как в зеркалах «скорую» с мигалкой не увидеть? Я очень надеюсь, что в момент, когда этому водителю понадобятся наши услуги, на пути «скорой» не будет ни одного такого таксиста, — говорит водитель.

В таксопарке, которому принадлежит такси, комментировать ситуацию отказались, сказав, что согласно трудовому договору, водитель обязан соблюдать ПДД.

В службе поддержки Яндекс Go быстро откликнулись.


В переписке сотрудники службы поддержки пообещали, что обязательно разберутся с ситуацией. Водитель понесет наказание. А также подтвердили данные таксопарка, которому принадлежит автомобиль.

Остается надеяться, что водитель не уступивший дорогу «скорой помощи», учтет свои ошибки в будущем.

Фото предоставлено водителем скорой помощи
Источник: Борис Крымов
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