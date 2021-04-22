В центре Минска снесли памятник соратнику Сталина





Именно на этом заводе, который ранее назывался заводом счетных машин, в 1960 году выпустили первый беларуский компьютер. Тогда же заводу присвоили имя имени Серго Орджоникидзе, а в 1966 году поставили памятник.





Фото: Сергей Гудилин





Автором скульптуры стал заводской художник Дегтярев, который сделал примерную копию оригинальной скульптуры 1937 года.







Григорий Орджоникидзе (партийное прозвище Серго) познакомился с Иосифом Джугашвили в бакинской тюрьме в 1907 году. Впоследствии стал его соратником.





На месте этой части завода компания «ТАПАС» построит большой фуд-маркет.