



Европейские чиновники предложили законопроект для регулирования пользования системами искусственного интеллекта. Ключевой элемент законопроекта — разделение систем искусственного интеллекта по степени риска для безопасности, жизни и прав граждан. Согласно законопроекту, в ЕС могут запретить применение технологий, несущих высокий риск для людей, сообщает The Wall Street Journal.





К таким технологиям Еврокомиссия относит автоматизированное оценивание тестов в сфере образования, кредитный скоринг, программное обеспечение для автоматизации найма сотрудников, роботизированную хирургию, а также применение компьютерных алгоритмов в сферах юриспруденции, пишет Ежедневник. Чтобы попасть на рынок, таким технологиям придется соответствовать строгим критериям безопасности, точности и качества.





«Наше регулирование касается человеческого и социального риска, связанного с использованием искусственного интеллекта. Мы считаем, что это вопрос, требующий срочного решения, поэтому предлагаем первую в мире правовую основу для современных технологий», — заявила вице-президент Европейской комиссии по цифровой экономике Маргрет Вестагер.





Те технологии искусственного интеллекта, которые представляют собой минимальный риск для общества, эксперты ЕС предлагают не регулировать. По их мнению, к этой категории относится большинство современных технологий.





Планируется ограничить применение полицией систем распознавания лиц. Однако могут быть исключения, если такие технологии потребуются для поиска похищенных детей, предотвращения террористических угроз и выявления мошенников и убийц.





В последние годы ЕС стремится стать глобальным лидером в вопросах сдерживания потенциальной опасности новых технологий в различных областях. Например, принятое в ЕС законодательство о конфиденциальности и общее положение о защите данных послужили шаблоном, который впоследствии начали перенимать другие страны и штаты в США.





Однако некоторые эксперты убеждены, что таким законом ЕС сильно навредит своим технологическим компаниям.





«Развитие искусственного интеллекта в ЕС станет дорогим или технологически невозможным, — отмечает Бенджамин Мюллер, аналитик Центра инноваций в области данных. — США и Китай будут с интересом наблюдать, как ЕС ставит на колени собственные стартапы».





Но могут потребоваться годы, пока предложение не станет законом, так как законопроект должны одобрить Европейский совет, состоящий из 27 национальных правительств блока, и Европейский парламент.