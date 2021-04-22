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Отомстили: Signal взломал компанию, которая взломала Signal

Создатель и CEO защищённого мессенджера Signal Мокси Марлинспайк рассказал о критических уязвимостях в программном обеспечении Cellebrite.

В прошлом году израильская компания, среди клиентов которой Марлинспайк упомянул «авторитарные режимы Беларуси, России, Венесуэлы и Китая», заявила, что умеет получать доступ ко всем данным Signal.

Cellebrite утверждает, что вершит справедливость, помогая правоохранителям взламывать смартфоны через необнародованные уязвимости. Очевидно, такие дела очень не нравятся Марлинспайку и его команде: вместо того, чтобы по принятой в ИТ-сообществе схеме уведомить о находках разработчика, они решили расквитаться с Cellebrite, публично расписав все её грехи в блоге и подкрепив пост видеороликом эксплойта.

«Мы, конечно же, со всей ответственностью сообщим Cellebrite о конкретных известных нам уязвимостях, если они будут так же поступать со всеми другими поставщиками, чьи уязвимости используют в своих инструментах для физического извлечения данных и прочих сервисах — сейчас и в дальнейшем», — отметил Марлинспайк.

Фаундер Signal продемонстрировал уязвимости, которые позволяют запустить произвольный код на компьютере под управлением Windows, используемом для анализа устройств. 

Так, с помощью одного особым образом отформатированного файла, который внедряется в приложение на сканируемом устройстве, можно модифицировать прошлые и будущие отчёты инструментов-анализаторов — например, вставлять или удалять текст, почтовые адреса, фото, контакты и другие данные, не оставляя за собой следов вмешательства.

Команда Signal говорит, что была удивлена невнимательностью компании к защите собственного ПО, которое не удовлетворяет общепринятым стандартам предотвращения атак через эксплойты и открывает массу возможностей для их использования.

Как пишет Марлинспайк, в инструментах Cellebrite используются устаревшие DLL-файлы пакета FFmpeg для обработки видео- и аудиофайлов, которые были созданы в 2012 году и с тех пор не обновлялись. За девять лет FFmpeg получил более сотни исправлений безопасности, которые Cellebrite полностью проигнорировала.

Помимо этого, разработчики Signal обнаружили в израильском софте несколько нарушений авторских прав Apple.

Представители Cellebrite в комментарии Ars Technica отметили, что старательно защищают целостность данных своих клиентов, а также регулярно проверяют и повышают качество своего ПО, чтобы предоставлять им лучшие на рынке решения для извлечения цифровых данных.

В прошлом месяце компания объявила о прекращении сотрудничества с Беларусью.
Источник: dev.by
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