В офис светлогорской ТРК "Ранак" нагрянул ДФР

Об этом TUT.BY рассказали представители издания.





Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о якобы неуплате налогов.





Вскоре после того, как в августе журналисты высказали свое отношение к происходящему в стране, а также освещали протестную активность в Светлогорске, в сентябре 2020-го в редакцию пришли сотрудники ДФР, изъяли документы и начали проверку. Учредитель компании Игорь Кашликов из соображений безопасности вынужден был покинуть Беларусь.





Более чем через полгода стало известно, что по ее результатам заведено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в отношении учредителя предприятия Игоря Кашликова.





В ходе обыска и у Липского, и у Попова были изъяты домашние компьютеры. Когда журналисты приехали в офис редакции, то оказалось, что обыск проходит и здесь. ДФР интересовали рабочие компьютеры Липского и Попова. Оргтехнику также изъяли на неопределенное время, фактически лишив обоих журналистов возможности полноценно работать.





Медиакомпания «Ранак» не согласна с результатами финансовой проверки и в настоящее время оспаривает их в установленном законодательством порядке.





Сейчас «‎Ранак» работает в обычном режиме.



