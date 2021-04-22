+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Митрополит Вениамин - за признание бело-красно-белого флага "экстремистским"?

Глава БПЦ ответил политику Павлу Северинцу насчет признания бело-красно-белого флага экстремистским и дал совет

Православный иерарх отметил, что такое сочетание цветов «стало использоваться не с религиозной, а с политической целью».


Предстоятель Белорусской православной церкви ответил на письмо находящегося в тюрьме политика Павла Северинца. Как православный верующий, он обращался к иерарху с просьбой заступиться за бело-красно-белый флаг - чтобы его власти не признавали "экстремистским". 

Отметим, что с древности Воскресшего Иисуса Христа часто изображали с флагом в руках - красным крестом на белом фоне.

- Мир Вам, Павел Константинович! - начал свое письмо митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси, которое процитировала в Фейсбуке жена политика Ольга Северинец.

Далее, обращаясь к арестованному верующему, глава БПЦ пишет о флаге:

- Его вы называете «бело-красно-белым флагом Христа». Заметим, что флаг, герб и гимн являются символами определенного государства. И у Республики Беларусь есть такие государственные символы. Символами же Христа является его крест и икона.

Далее митрополит Вениамин прокомментировал, почему архиереи имеют на своей мантии бело-красно-белые полоски и отметил, что они служат напоминанием о Пречистой крови Спасителя на белой Плащанице. В то же время такое сочетание цветов «стало использоваться, кроме указанного выше случая, не с религиозной, а с политической целью», отмечает православный иерарх.

- Нельзя согласиться с вами, что бело-красно-белый флаг - «флаг Христа». Христос, Сын Божий и Сын Человеческий, вне политики, пришел всех спасть. Он не имел своего флага, как не имел и «где головы приютить».

Затем глава БПЦ высказал свое мнение относительно того, что необходимо делать, чтобы БЧБ не стали признавать экстремистским - «не использовать его для выражения политических взглядов».

Митрополит Вениамин пожелал Павлу Северинцу, который находится за решеткой с июня 2020 года, «с пользой для души провести время Великого поста».

- Сохраняйте мир и доброту, размышление в своей душе, - посоветовал епископ.
Источник: kp.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Сяду в скорый поезд.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]