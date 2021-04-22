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В Минске появилась аллея в память об умерших от COVID-19 медиках - ее создали католики

От властей такого "подвига" не дождаться


Минские католики высадили аллею кустов сирени в память о медицинских работниках, которые умерли от коронавируса, организовал мероприятие настоятель минского костела Святой Троицы и пресс-секретарь РКЦ в РБ ксендз Юрий Санько.

Как рассказали в костеле, 100 кустов сирени были высажены на территории костела, в той части, где находятся старые могилы католических священников.

Вместе с настоятелем костела трудились и прихожане.

"Мы молимся за умерших белорусских медиков и надеемся, что запах цветущей сирени будет как память о настоящих героях нашего времени, которые спасли тысячи людей ценою своей жизни", – отметил ксендз Юрий Санько.

Один из самых старых костелов белорусской столицы носит титул Святого Роха, который является покровителем больных, медиков и больниц, а также Минска. 

Считается, что благодаря его заступничеству в конце XVIII столетия прекратилась эпидемия холеры.

Минздрав не озвучивает отдельно статистику по заболевшим и умершим медикам, хотя в других странах такая статистика ведется. По неофициальным данным на начало ода было известно как минимум о 104 умерших от коронавируса медиках.
"Белорусский партизан"
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