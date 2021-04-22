



Минские католики высадили аллею кустов сирени в память о медицинских работниках, которые умерли от коронавируса, организовал мероприятие настоятель минского костела Святой Троицы и пресс-секретарь РКЦ в РБ ксендз Юрий Санько.





Как рассказали в костеле, 100 кустов сирени были высажены на территории костела, в той части, где находятся старые могилы католических священников.





Вместе с настоятелем костела трудились и прихожане.





"Мы молимся за умерших белорусских медиков и надеемся, что запах цветущей сирени будет как память о настоящих героях нашего времени, которые спасли тысячи людей ценою своей жизни", – отметил ксендз Юрий Санько.





Один из самых старых костелов белорусской столицы носит титул Святого Роха, который является покровителем больных, медиков и больниц, а также Минска.





Считается, что благодаря его заступничеству в конце XVIII столетия прекратилась эпидемия холеры.





Минздрав не озвучивает отдельно статистику по заболевшим и умершим медикам, хотя в других странах такая статистика ведется. По неофициальным данным на начало ода было известно как минимум о 104 умерших от коронавируса медиках.







