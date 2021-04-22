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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лаборанты исследовали воду в пострадавших минских районах. И какие результаты?

Кое-где уже все в порядке.


Специалисты санитарно-эпидемиологической службы столицы отобрали сегодня утром пробы питьевой воды в районах, которые пострадали от аварии на водопроводе на улице Уборевича. К обеду появились результаты исследований, пишут «Минск-Новости». 
 
По данным специалистов, на насосной станции «Курасовщина-1» вода не соответствует нормам по мутности и содержанию железа. Пробы воды из крана РПНС «Серебрянка» также не соответствуют нормам по цветности, мутности и содержанию железа. А вода из камеры на улице Чижевских соответствует всем нормам:
 
— Контроль качества питьевой воды, подаваемой жителям Заводского, Ленинского и Октябрьского районов, продолжается. Учитывая полученные результаты исследований, рекомендуем использовать в питьевых целях бутилированную либо привозную воду, — сказали специалисты.
Источник: blizko.by
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