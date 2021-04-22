Медики рассказали о состоянии мужчины, который совершил самоподжог в центре Минска
Состояние мужчины, который в январе этого года поджог себя на площади Независимости в Минске, оценивается как средней степени тяжести, сообщили в четверг в министерстве здравоохранения.
"Состояние пациента, который в январе совершил самоподжог на площади Независимости – средней степени тяжести. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Хирургическое лечение уже проведено в полном объеме. В настоящее время, в соответствии с протоколами лечения, он проходит курс реабилитации", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ЧП случилось днем 22 января. 35-летний мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег недалеко от здания Дома Правительства. Его потушили прохожие и сотрудник правоохранительных органов.
По информации медиков, при первичном осмотре, у пациента были диагностированы ожоги различной степени тяжести - до 72 процентов поверхности тела.
Источник: interfax.by
13:04 22/04/2021
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