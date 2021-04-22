"Состояние пациента, который в январе совершил самоподжог на площади Независимости – средней степени тяжести. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Хирургическое лечение уже проведено в полном объеме. В настоящее время, в соответствии с протоколами лечения, он проходит курс реабилитации", - говорится в сообщении.





Как сообщалось, ЧП случилось днем 22 января. 35-летний мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег недалеко от здания Дома Правительства. Его потушили прохожие и сотрудник правоохранительных органов.





По информации медиков, при первичном осмотре, у пациента были диагностированы ожоги различной степени тяжести - до 72 процентов поверхности тела.