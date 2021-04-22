Российская полиция назвала гибель 55-летней белоруски странной и сейчас выясняет обстоятельства. Последние минуты жизни уроженки Пинска удалось восстановить благодаря камерам видеонаблюдения.





Труп женщины обнаружили вечером 21 апреля на трассе в городе Сясьтрой, примерно в 135-ти километрах от Санкт-Петербурга.





- В среду, 21 апреля, около 20.50 часов поступило сообщение, что в Сясьстрое у светофора рядом с дорогой лежит человек. Прибывшие правоохранители обнаружили труп женщины рядом с отбойником. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что женщина, переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. В какой-то момент она запнулась об отбойник и упала. Но после этого села, самостоятельно сняла с себя куртку, некоторое время сидела, потом легла. Находилась одна, - уточнил источник «КП».





Судмедэксперты осмотрели труп погибшей и обнаружили свежие ссадины на голове - вероятно травмы от падения. Но и насторожились, увидев на лице погибшей застарелые следы ожогов, такой же ожог был на правом плече.





Уточняется, что жительница Брестской области приехала в Россию на заработки всего неделю назад. Сейчас идет проверка, следствие выясняет, что с ней случилось за это время.