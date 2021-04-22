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"Целился из винтовки в прохожего". Под Рогачёвом у чёрных копателей нашли арсенал оружия

Жители одной из деревень Рогачёвского района сообщили в милицию о выстрелах во дворе одного из домов. В результате там нашли целый арсенал оружия.

На днях сельчане сообщили в милицию, что два местных жителя повздорили, с места конфликта была слышна стрельба. Перед этим один из мужчин на улице целился из винтовки в прохожего.

Сотрудники милиции прибыли на место, где хозяин дома отрицал версию односельчан, однако в результате у него нашли патроны. Мужчину задержали. Другой участник конфликта заперся в своем доме, его «брал» ОМОН.

Выяснилось, что оба сельчанина являются черными копателями. Они искали оружие, а также конструировали его. У мужчин нашли целый арсенал: винтовку Мосина, обрезы, патроны, порох, самодельный боевой пистолет, переделанный из сигнального, а также пистолет-хлопушку и самодельный металлоискатель.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот оружия. Один из сельчан привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, насилие в отношении должностного лица и угрозу убийством, другой — за кражу.
Источник: gomel.today
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