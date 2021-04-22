Водоснабжение у жителей Октябрьского, Ленинского и Заводского районов восстановлено, но качество воды могло ухудшиться. В пострадавшие районы организован подвоз воды автоцистернами «Вода питьевая». Места расположения автоцистерн:





ул. Прушинских, 10;

ул. Прушинских, 72;

ул. Дроздовича, 2;

ул. Плеханова, 40;

ул. Жуковского, 5/1 (переехала с ул. Рокоссовского, 67).

ул. Голодеда, 73.

ул. Асаналиева, 9,

ул. Ландера, 76.





В случае необходимости адреса расположения автоцистерн могут быть изменены.













Напомним, санэпидемслужба Минска пока не рекомендует пить водопроводную воду.





Специалистами Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и «Минскводоканала» осуществляется лабораторный контроль качества воды в пострадавших районах столицы.





Авария на трубопроводе произошла накануне вечером - без воды остались три района Минска — Октябрьский, Ленинский и Заводской.





В 00.15 аварию локализовали, спустя полтора часа водоснабжение восстановили. В МЧС заявили, что на месте происшествия был поврежден и подземный газопровод, ликвидацией последствий занимались сотрудники УП «Мингаз».





Газоснабжение к 11 часам было полностью восстановлено. На данный момент подача газа возобновлена, идут пусконаладочные работы, сообщает Минскэнерго официальный.









