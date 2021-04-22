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Главреду Intex-press грозит уголовное преследование за интервью с Тихановской

В отношении главного редактора барановичской независимой газеты Intex-press Владимира Янукевича начали административный процесс, решается вопрос об уголовном преследовании.

"Четыре с половиной часа длился опрос главного редактора барановичской независимой газеты Intex-press Владимира Янукевича в Барановичском ГОВД 21 апреля. Составлены два административных протокола и проводится проверка о возбуждении уголовного дела. Причина — интервью с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской", - говорится в сообщении Белорусской ассоциации журналистов в четверг. 

Милиция составила административные протоколы за нарушение законодательства о СМИ по ч. 4 и ч. 5 ст. 23.5 КоАП (распространение запрещенной информации) — на юридическое лицо ООО "Издательский дом "Интекс-пресс" (Янукевич является директором этого предприятия) и на ИП Янукевич, который владеет сайтом inteх-press.by.

"Более того, Янукевич узнал, что проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 361 УК РБ (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси), пишет interfax.by
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