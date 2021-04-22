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Невзоров: "Что у России на уме, то в Беларуси оформлено в виде указа"

Борис Невзоров на Эхе Москвы

 И теперь там, как на полигоне, прокатываются сценарии того, что должно происходить в России. В частности, там принято решение о принудительном изъятии валюты у юридических лиц. И о принудительной конвертации этой валюты в шишки, гравий, клубничную рассаду и другие ценные вещи, а также в этикетки и наклейки. И на белорусском полигоне испытывается еще одна новация, которая тоже, наверняка, придет в Россию: сотрудникам ОМОН и гвардии, наконец, разрешено за госсчет будет менять внешность.

***
 То есть они смогут себе теперь качать губы, клеить ресницы, делать силиконовые большие сиськи. То есть чтобы полностью соответствовать своему собственному имиджу. Как мы знаем, в реальности, в цивилизации, происходят совсем другие, гораздо более серьезные события.
Правда, сегодня вот Путин ничего не сказал об этих событиях, как он вообще не сказал ни о чем по сути дела. Он говорил сегодня много о Лукашенко. И о том, какие несчастья могли бы произойти и произошли с Александром Григорьевичем. Путин при этом не сказал «хотели бы убить – убили бы»
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