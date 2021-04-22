Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.





Отличительное проявление нематериального культурного наследия вытинанки имеет комплексный характер и представлено на территории всех областей Беларуси и Минска. Со 100 представленных по стране мастеров в Витебской области данный вид творчества представляют 20 человек (больше только в столице) из Браславского, Верхнедвинского, Глубокского, Поставского, Полоцкого, Сенненского, Ушачского, Шарковщинского, Шумилинского районов, а также Витебска и Новополоцка.









Вытинанка - это искусство вырезания кружевных узоров из белой и цветной бумаги, которое достигло высокого художественного уровня. Оно стало распространено в народном быту белорусов в середине ХІХ века как способ отделки интерьера традиционного жилища и было восстановлено как вид декоративно-прикладного искусства в конце ХХ века. Современная вытинанка стала настоящим искусством, при этом продолжая традиции предков.





Витебский областной центр народного творчества во время "Славянского базара" проводит областные праздники-конкурсы (2002, 2012, 2019 годы) по вытинанке, пропагандируя интерес к этому виду творчества. Кроме того, для популяризации белорусского наследия на международном уровне и увеличения присутствия отечественных элементов в списках ЮНЕСКО Министерством культуры запланирована подготовка в 2021 году номинации по элементу "Белорусское искусство вытинанки" для ее направления в секретариат Конвенции об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.





Вытинанка будет включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь после принятия соответствующего решения Министерством культуры.



