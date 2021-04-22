Для немецких политиков - это конкретный шанс выразить свое отношение к происходящему в Беларуси.

По данным правозащитников на апрель 2021 года, в Беларуси насчитывается 350 политзаключенных. Шефство над белорусскими политзаключенными взяли более ста депутатов бундестага в рамках кампании, инициированной германо-швейцарской правозащитной организацией Libereco. Всего в ней участвует 164 политика - среди них депутаты Европарламента и семи национальных парламентов европейских стран.

"Политзаключенных нельзя забывать"

Депутат бундестага, социал-демократ Карл-Хайнц Бруннер (Karl-Heinz Brunner) шефствует над сыном Виктора Бабарико- Эдуардом. Депутат говорит, что несмотря то, что массовые уличные протесты практически сошли на нет, оппозиционное движение рано списывать со счетов: "Есть поговорка о том, что в конце всегда побеждает правда. И правда, в конце концов, возьмет верх над Лукашенко. Я уверен, что даже если протесты на улицах угасают, люди устали и теряют силы, они не теряют волю жить свободной стране, демократической и либеральной".





По словам депутата Бруннера, его решение об участии в программе шефства над политзаключенными обусловлено такими соображениями: "Политических заключенных нельзя забывать нигде в мире, а в нашей непосредственной близости - тем более. Только благодаря такому шефству можно гарантировать, что незаконно арестованные люди действительно не будут забыты. И мы о них думаем".

"Протесты в Беларуси не смолкли, а вышли на другой уровень"

Председательпарламентского комитета по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen) говорит, что поддержка из Германии могла сыграть роль в освобождении некоторых из белорусских политзаключенных.





Сегодня она пишет очередное письмо послу Беларуси в Берлине: "Число политических заключенных в Беларуси с момента президентских выборов значительно выросло. Произвольные аресты, жестокое насилие со стороны полиции и спецслужб, - стали обыденным явлением, юридическая помощь арестованным в большинстве случаев не допускается. Я и фракция свободных демократов в германском бундестаге резко осуждаем эти факты, грубо нарушающие права человека".

Гиде Йенсен - самая молодая женщина-депутат в нынешнем бундестаге, ей 31 год. Она уверена, что протесты в Беларуси далеки от завершения. Почему? "Потому что люди стоят на правильной стороне истории. И много молодых людей, и много женщин, которые уже многие месяцы выходят на улицы… Может, свой протест и акции гражданского неповиновения они перенесли на другой уровень - может быть более цифровой - но они не смолкли". И поэтому, считает депутат Йенсен, немецкие политики не должны молчать: "Мы, имеющие все права работать в оппозиции и не бояться ареста посреди улицы полицейскими - мы должны продолжать работу (по поддержке демократической оппозиции. - Ред.)".





Открытые письма, контакты с посольством, кампании в социальных сетях. Как говорит Гиде Йенсен, программа шефства над политзаключенными дает возможность депутатам лишний раз выразить свою позицию по поводу событий в Беларуси. Ее подопечный Артем Саков, который был оператором у Сергея Тихановского, был задержан еще в конце мая.

"Внимание - один из способов защиты заключенных"

Депутат от партии Союз-90/"зеленые" Омид Нурипур (Omid Nouripour) поддерживает блогера из Бреста Сергея Петрухина. Он пишет письма в Минск, отправляет запросы в правительство Германии о состоянии здоровья своего подопечного и считает, что протестное движение еще не подавлено. Депутат говорит: "Мы понимаем, что наше влияние ограничено. Но мы знаем, что даже символические акции привлекают внимание и вносят вклад в то, что люди, подвергающиеся преследованиям, оказываются в фокусе общественного внимания. В ситуации, в которой находится Сергей Петрухин, внимание - это единственная защита".





Свое участие в программе шефства над политзаключенными он объясняет так: "Потому что борьба людей в Беларуси за честь и свободу настолько впечатляет, и поскольку личности типа Петрухина демонстрируют невероятное мужество в этой сложной ситуации и поэтому нуждаются в нашей поддержке".





Для немецких депутатов важно подчеркнуть, что на Западе не забыли про Беларусь и не собираются игнорировать репрессии, направленные против критиков Лукашенко.





Как говорит социал-демократ Бруннер, депутаты шефствуют над политзаключенными, "чтобы мир, Европа и Беларусь знали - мы думаем о вас, мы не забываем и мы остановимся только тогда, когда политзаключенные будут выпущены на свободу".



