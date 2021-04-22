«Самое ужасное видео в моей жизни». Матери гомельчанина Александра Вихора показали, как умирал ее сын

Мать гомельчанина Александра Вихора, погибшего в августе прошлого года после задержания милицией, ознакомилась с материалами проверки по факту смерти ее сына.





Следователи не разрешили снимать и делать копии. Женщина переписывала шесть томов дела от руки в течение месяца.





Ей также показали видео, которое записали милиционеры и на котором ее сын умирает:





— Это самое ужасное видео в моей жизни — видеть, как умирает твой сын, — рассказала она Радыё Свабода. — Он сидел в наручниках на бетонном полу, у него были судороги, конвульсии… У него глаза были, как у собачки… Он смотрел на милиционеров и думал, что вокруг него — люди, которые помогут ему. Он потом лежал на полу в судорогах, а они снимали на видео и сопровождали его глумливыми комментариями.





ОМОН задержал 25-летнего Александра Вихора вечером 9 августа во время послевыборных протестов в Гомеле. 12 августа парень умер в реанимации. Следственный комитет провел проверку и пришел к выводу, что в смерти молодого человека никто не виноват.





Свидетели давали показания, что Александру было плохо с момента задержания, он просил о помощи. Но в ответ получал от силовиков многочисленные удары. Просили помочь парню и другие задержанные, но никто не реагировал. При очередном ухудшении его состояния милиционеры забрызгали Александра перцовым газом.





Официальная версия: «У Вихора остро возникло нарушение сердечного ритма». Эксперты зафиксировали на теле повреждения — травмы, гематомы, переломы ребер и грудины. Но написали, что травмы и переломы не имеют отношения к причинам смерти.





Начальник управления Следственного комитета Гомельской области Сергей Удовиков заявил государственным СМИ, что «он (Вихор. — РС) пытался вырываться, поэтому сотрудники милиции на законных основаниях применили физическую силу», и «он жалоб на здоровье не высказывал».





Мать Александра Вихора не согласна с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела и направила жалобу в прокуратуру Гомельской области.



