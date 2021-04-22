Видеосервис бесплатно покажет спектакль «Тры Жызэлі»

Республиканского театра белорусской драматургии. Трансляция начнется в 19:00 по минскому времени и будет бесплатно доступна зрителям из любой точки мира.









Сюжет спектакля основан на реальной истории француженки Жизель Купез-Шурыгиной, которую в конце 1990-х рассказывали все русскоязычные СМИ. В годы Второй мировой войны девушка была участницей французского Сопротивления, спасла жизнь русскому офицеру, вышла за него замуж, родила дочь и уехала с мужем в Самару. Он попал в тюрьму и после освобождения в семью не вернулся, а она так и не смогла уехать во Францию.





Драматург Андрей Курейчик написал по мотивам этих событий пьесу, где сразу три главных героини: Жизель весенняя – 18-летняя, мечтающая о балете и живущая в Париже, Жизель летняя – 35-летняя и живущая уже в белорусской деревне Корзуны, Жизель осенняя – 77-летняя и по-прежнему оторванная от родины.





Несмотря на то, что «Тры Жызэлі» в постановке режиссера Александра Гарцуева идут в Республиканском театре белорусской драматургии с 2013 года, популярность этого спектакля остается неизменной – эта трогательная и драматичная история из сезона в сезон завоевывает сердца зрителей.





Присоединиться к просмотру 27 апреля можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении Voka или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.





Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов.



