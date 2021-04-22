Почему белорусы пока не спешат прививаться от коронавируса

С 8 апреля в Беларуси начата массовая вакцинация от коронавируса. По состоянию на 21 апреля более 211 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19.





На онлайн-семинаре «Перспективы вакцинации от СOVID-19 в Беларуси: что думают люди?» были представлены результаты исследования, касающиеся восприятия ситуации с коронавирусом в стране. Онлайн-опрос был проведен компанией SATIO. Выборка включала городское население от 18 до 64 лет. В опросе приняло участие чуть более 1009 человек, пишет Ежедневник.





Число заболевших и перенесших СOVID-19 по данным опроса уже превысило пятую часть городского населения.





22% опрошенных заявили, что у них был подтвержденный диагноз коронавируса. Кроме них, еще каждый третий полагает, что он перенес коронавирус.





По данным SATIO, среди городского населения уже переболело коронавирусом приблизительно 1,232 млн человек. Исследователи объяснили такую цифру тем, что 217 из 1009 опрошенных в марте заявили о диагнозе коронавируса, а это 21,7% городского населения страны в возрасте от 18 до 64 лет. Согласно статистике, городское население в масштабах страны в таком возрасте составляет 5,7 млн человек. Учитывая, что в выборку не вошли люди преклонного возраста и население из сельской местности, количество заболевших может быть еще больше.





По данным Минздрава, в Беларуси переболело примерно 350 тыс. человек.

Не доверяют вакцине и боятся побочных эффектов

Отмечается, что белорусы положительно относятся к прививкам в целом, почти каждому делали хотя бы обязательные прививки в детстве. Белорусы согласны с тем, что вакцины – хорошая профилактика болезни и помогают серьезно не заболеть. При этом они имеют отрицательное отношение к обязательному характеру вакцинации.





Гораздо большее недоверие у белорусов вызывает вакцинация против COVID-19. 63% не готовы вакцинироваться. Среди них большая часть – это женщины. Cделать прививку от коронавируса готовы 37% опрошенных.





Руководитель исследовательских проектов SATIO Филипп Биканов отметил, что Беларусь находится на одном из последних мест в мире по желанию вакцинироваться, а также имеет самую низкую долю тех, кто поддерживает обязательную вакцинацию совершеннолетнего населения.





Белорусы не готовы делать вакцину из-за обеспокоенности возможными побочными эффектами, а также потому, что они не доверяют вакцине.

Больше всего доверяют российскому Спутнику V

Наиболее известная вакцина среди белорусского городского населения – это российский Спутник V, о ее белорусском аналоге знает гораздо меньшее число респондентов.





Среди доступных вакцин больше всего белорусы доверяют также российскому Спутнику V. При этом, как отметил Биканов, у белорусского аналога индекс доверия отрицательный: число недоверяющих превышает доверяющих почти в два раза.





«В связи с этим намерения Минздрава вакцинировать 40% населения страны я бы назвал труднореализуемыми, ведь даже те, кто готов привиться, препарату доверяют редко», – сказал Филипп Биканов.





Он отметил, что важно предоставить человеку выбор вакцины. Он сослался на данные исследования, согласно которым 90% белорусов высказались за необходимость предоставления им выбора вакцины в случае обязательного вакцинирования.





Среди иностранных вакцин белорусы больше всего доверяю Pfizer. Более трети респондентов (кроме тех, кто точно не хотел бы вакцинироваться), предпочли бы вакцину иностранного (кроме российского) производства.

Почему белорусы не доверяют вакцинам?

Резюмируя итоги исследования, Биканов высказал предположение, что низкая готовность сделать прививку может быть связана с недоверием государству, поскольку изначально проблема коронавируса игнорировалась и обесценивалась властями.





С исследователем согласна и академический директор BEROC Катерина Борнукова.





По ее мнению, базовое недоверие населения к государству является серьезным препятствие к вакцинации.





«У нас на это еще накладывается отрицание опасности коронавируса в прошлом году, замалчивание статистики, политически кризис, который подорвал доверие в очередной раз. Поэтому вряд ли стоит надеяться, что люди будут с большим энтузиазмом вакцинироваться», – отметила эксперт.





Как заметил инфекционист Никита Соловей, в рамках массовой вакцинации сегодня прежде всего нужно работать с ключевыми убеждениями людей, которые препятствуют вакцинации. А полученные результаты исследования он посчитал очень ценными и считает, что их нужно довести до сведения Министерства здравоохранения.





«В первую очередь, я считаю, нужно работать с теми, кто до конца не определился делать вакцину или нет», – считает он.





Инфекционист также признал проблему коммуникации с пациентом на приеме у врача.





«Этот связано не только с недостатком времени, выделенным на пациента, но и с неумением говорить с ним. И один из вариантов решения для клиницистов - предложить им готовые скрипты, которые будут содержать ключевое убеждение, а также готовый ответ, как на него реагировать. По такому пути идут наши западные коллеги», – заметил Никита Соловей.



