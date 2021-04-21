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Задержания в России: "Спасибо, что не бьёте!". Жестко было в Питере

1485 человек задержаны на митингах в России. В Питере – 669, а в Москве – 26

Скриншот с видео в Telegram 

Проект «ОВД-Инфо» сообщает, что к 23:30 их сотрудники зафиксировали 1 485 задержаний на прошедших в России митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Примечательно, что Москва в этом списке занимает лишь третье место с 26 задержанными. На первом месте Петербург — 669 задержанных, а на втором месте Уфа — 95 задержанных. Напомним, в этот раз наиболее жестокими задержаниями на митингах отметились именно силовики Петербурга. 

Там применялись электрошокеры в отношении граждан, воспользовавшихся правом на свободу мирного протеста, гарантированного Конституцией. В Москве же по окончании акции десятки оставшихся на улице демонстрантов скандировали в адрес полиции: «Спасибо, что не бьете», пишет sobesednik.ru
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