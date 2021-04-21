Было...Фото: tut.by





В Уручье скульптуру бело-красно-белого Змея Горыныча перекрасили в серый цвет. Об этом сообщает портал tut.by.





Изначально скульптура Змея Горыныча была покрашена в серо-зеленый цвет. Но осень 2020 года его покрасили в бело-красно-белые цвета. На площадке возле дракона жители микрорайона устраивали праздники и дворовые активности.





Сотрудники коммунальных служб скульптуру не трогали, более того, у жителей появилась идея по развитию территории, которую в ЖКХ Первомайского района готовы поддерживать.





Несколько раз кто-то неаккуратно закрашивал баллончиком зеленой краски белые цвета на скульптуре дракона.





В среду, 21 апреля, Змея Горыныча перекрасили в серый цвет. Дозвониться в ЖКХ Первомайского района не удалось.





Стало. Фото: tut.by







