Жена погибшего офицера милиции: “Он просился уйти с этой должности”

Руслан и Татьяна Ковальчуки / "Одноклассники"









Тело начальника группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Оршанского РОВД, подполковника милиции Руслана Ковальчука было найдено в его кабинете 21 апреля. По информации некоторых интернет-источников, милиционер застрелился.





“Я не понимаю, что происходит, что произошло. Меня к нему не пускают. Я его утром видела. Он отвёл детей в школу. Было всё хорошо... Были, как всегда, проблемы на работе. Но я не понимаю, что могло сподвигнуть”, — плачет в трубку супруга Руслана.





Еврорадио: Вашего мужа нашли застреленным?





Татьяна Ковальчук: Да.





В семье милиционера двое маленьких детей.