+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Жена погибшего офицера милиции: “Он просился уйти с этой должности”

“Он просился уйти с этой должности... “Пожалуйста... Освободите меня от этой должности”, — сообщила Еврорадио супруга погибшего милиционера Татьяна Ковальчук.

Руслан и Татьяна Ковальчуки / "Одноклассники"


Тело начальника группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Оршанского РОВД, подполковника милиции Руслана Ковальчука было найдено в его кабинете 21 апреля. По информации некоторых интернет-источников, милиционер застрелился.

“Я не понимаю, что происходит, что произошло. Меня к нему не пускают. Я его утром видела. Он отвёл детей в школу. Было всё хорошо... Были, как всегда, проблемы на работе. Но я не понимаю, что могло сподвигнуть”, — плачет в трубку супруга Руслана.

Еврорадио: Вашего мужа нашли застреленным?

Татьяна Ковальчук: Да. 

В семье милиционера двое маленьких детей. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Игорь Драко
Володя Макей: "ябатька" иностранных дел
Павел Знавец
Моя реакция на статью Павла Усова.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]