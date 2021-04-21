Таким образом школа огородила детей от зловония. Однако это помогает слабо.





«Уже несколько лет школа в Большой Ухолоде сливает канализацию на соседний участок, за которым никто не смотрит. Летом смрад, зимой ничего не замерзает, дети ходят мимо и все это нюхают», — сообщил читатель. Сотрудники Борисовской районной инспекции Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды оперативно выехали на место вместе с журналистами EX-PRESS.BY.





По словам читателя, местные жители обращались и в санстанцию, и в МЧС, и к руководству школы. После этого протекающий люк оградили забором.





Утечку канализации обнаружить было несложно. Аккуратно огороженный штакетником люк испускал из себя ручей воды, как естественный родник. Вот только зловония, разносящиеся по округе, выдавали в нем канализацию.





Сотрудники инспекции пообщались с администрацией школы, но сразу установить, чей именно это колодец, не получилось. Тогда по запросу инспекции школа откачала свой канализационный коллектор. Выяснилось, что он все же соединен с текущим люком.









Чтобы откачать канализацию школы, потребовался не один рейс ассенизаторской машины.





На дне отстойника — труба, соединяющая между собой колодцы. Это доказывает, что протекающая канализация все же принадлежит школе.

Директор школы пояснила, что она не знала о сложившейся ситуации, так как работает всего год.





— Очень давно тут работал насос, который откачивал канализацию сразу на очистные. Эта система сломалась еще в прошлом веке, после чего все начали откачивать бочками. Всего за одну откачку требуется вывезти около 20 кубов нечистот. Это 4-4.5 машины. И так фактически каждую неделю. О том, что течет именно наша канализация, мы не знали, — рассказала она.









После откачивания воды течь остановилась, но как только колодцы вновь заполнятся, зловонный ручей возобновит свое течение.





Каким образом администрация школы позволяла детям находится в непосредственной близости от текущей канализации, непонятно. Ведь школьники каждый день пользуются технологическими воротами для того, чтобы сократить путь до школы.





Сотрудники инспекции зафиксировали факты слива канализационных вод в почву и делают все для того, чтобы такого больше не происходило:





— На данный момент нам требуется провести анализы почвы. После чего школе будет выписано предписание на устранение слива нечистот в землю. ГУО «Большеухолодский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа Борисовского района» грозят штрафы в размере до 30 базовых величин.





Фото автора