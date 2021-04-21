В Орше застрелился офицер милиции





Обстоятельства трагического происшествия выясняют следователи / Иллюстративное фото БЕЛТА​





Проверку по факту гибели сотрудника милиции проводит управление Следственного комитета по Витебской области. Следователи выясняют обстоятельства трагического происшествия, назначены экспертизы.





В соцсетях сообщается, что погибший — офицер, подполковник, занимавшийся в основном сферой наркоконтроля. Ему было 37 лет. Застрелился он из табельного пистолета.