В Орше застрелился офицер милиции
В Орше застрелился милиционер, сообщает Еврорадио со ссылкой на БЕЛТА. Его тело нашли в служебном кабинете в местном РОВД.
Обстоятельства трагического происшествия выясняют следователи / Иллюстративное фото БЕЛТА
Проверку по факту гибели сотрудника милиции проводит управление Следственного комитета по Витебской области. Следователи выясняют обстоятельства трагического происшествия, назначены экспертизы.
В соцсетях сообщается, что погибший — офицер, подполковник, занимавшийся в основном сферой наркоконтроля. Ему было 37 лет. Застрелился он из табельного пистолета.
18:59 21/04/2021
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