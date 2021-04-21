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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Санкции Репрессии Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

По всей России на акциях в поддержку Навального задержали более 200 человек

Согласно данным «ОВД-Инфо», по состоянию на 17:44 мск по всей России задержаны более 200 человек.




По состоянию на 16:05, более 100 человек задержали в городах России на акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального, который с 31 марта держит голодовку в колонии. Данные о количестве задержанных с распределением по городам опубликованы в совместной карте «ОВД-Инфо» и «Медузы».

Задержанные есть в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Томске, Барнауле, Москве, Санкт-Петербурге и других городах. На момент публикации заметки больше всего задержанных в Кемерово — 14 человек.

Сторонники Алексея Навального объявили акцию в поддержку политика, который голодает в колонии, требуя, чтобы к нему допустили независимого врача из-за болей в спине и ногах. Во ФСИН утверждают, что Навальный получает всю медицинскую помощь, а врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

20 апреля Алексея Навального навестили гражданские врачи из государственных больниц Владимирской области, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, «пока серьезных опасений» по поводу состояния здоровья Навального нет.
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