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В Москве умер последний защитник Брестской крепости Пётр Котельников

Во вторник в Москве умер последний защитник Брестской крепости Пётр Котельников.


Котельников был последним из живых бойцов, которые защищали Брестскую крепость. Он родился в 1929 году в Пензенской области в 1929 году, во время обороны Брестской крепости ему было 12 лет. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, пишет newsbel.by. После войны он более 20 лет служил в Бресте. 

Именно Котельников стал прототипом одного из главных героев фильма «Брестская крепость» Саши Аксенова.

 В последнее время ветеран боролся с онкологией, умер у себя дома в Москве.
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